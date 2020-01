Iran będzie wzbogacał uran bez limitu. To otwiera drogę do wyprodukowania bomby atomowej

Iran będzie wzbogacał uran bez limitu. To kolejny krok w odejściu od porozumienia nuklearnego. Otwiera drogę do wyprodukowania bomby atomowej.

Decyzja Iranu to 5 krok w odchodzeniu od porozumienia nuklearnego (JCPOA).

Iran ma od teraz wzbogać uran bez limitu. Ma także znieść wszelkie ograniczenia związane z ilością wirówek.

Przed zawarciem porozumienia Iran wzbogacał uran do 20 proc.. Dojście do takiego poziomu to ważny krok na drodze do osiągnięcia uranu wzbogaconego do 90 proc.. To poziom konieczny do wyprodukowania bomby atomowej.

W poprzednim kroku Iran wznowił wzbogacanie uranu w zakładach w Fordow.

Zgodnie z porozumieniem nuklearnym (JCPOA) z 2015 roku, Iran zobowiązał się, że ukryty pod ziemię zakład Fordow, będzie wykorzystywany wyłącznie do prowadzenia badań naukowych.

Źródło: Press TV/nczas