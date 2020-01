Januhairy – włochaty styczeń to nowa moda feministek. Panie hodują sobie owłosienie [WIDEO, FOTO]

Januhairy to nowa inicjatywa feministek. Styczeń to miesiąc „wolności od golenia” się i eksponowania swego owłosionego ciała.

Modę na bycie niechlujną i odstręczającą zapoczątkowała w 2018 roku 21-letnia brytyjska studentka Laura Jackson z Uniwersytetu Exeter. Przygotowywała ona pracę dyplomową, której częścią miał być jej performance. Zaprezentować się w nim miała w pełnym owłosieniu, więc przez dłuższy czas nie goliła się, tylko zarastała.

Jak się okazało owłosienie przyniosło jej wolność więc postanowiła nadal pokrywać się włosiem, a swe zdjęcia publikować. Akcja bardzo spodobała się innym dotąd uciemiężonym owłosieniem kobietom, więc styczeń ogłoszono miesiącem bez golenia się.

Teraz akcja ma już zasięg międzynarodowy i coraz więcej kobiet stawia na niechlujstwo, brzydotę i zaniedbanie. Damy te z duma prezentują swe kępy pod pachami, włosy na nogach tak bujne, że może ich pozazdrościć niejeden mężczyzna. Niektóre chwalą się też miejscami strategicznymi. Jak powtarzają jedna za drugą w ten sposób celebrują swe ciała. I uczą się akceptować je.

Inicjatywa włochatych spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów, zwłaszcza tych, które piszą o paniach i modzie i jest przez nie mocno lansowana. Tym bardziej, że w tym roku panie będą zarastać w szlachetnym celu. Owłosienie ma pomóc w zbiórce pieniędzy dla organizacji Three Sisters (Trzy Siostry), która zajmuje się ratowaniem lasów tropikalnych.

Drzewa i krzaki w nim mają rosnąć jak włosy na nogach, bowiem Trzy Siostry zachęcają, by wyhodować swój własny las i nawołują „Grow Your Own Forest”. Organizacja namawia by kobiety te zadbały o swe naturalne środowisko. Niewykluczone, że panie w tych lasach zamierzają zamieszkać i hodowanie owłosienia jest częścią przygotowań do przeprowadzki. Na razie nie jest jeszcze znany mechanizm w jaki sposób porost na nogach, pod pachami i gdzie tam jeszcze ma przyczynić się do tego, by było więcej pieniędzy na koncie Trzech Sióstr.

Do akcji przyłączyło się już wiele gwiazd. M.in Beyonce, Patti Smith, Madonna, Jemima Kirke, czy Lisa Bonet. Zapewne już wkrótce do tej inicjatywy przyłączy się wiele pań w Polsce. Może np. Grodzka. Niestety, póki nie zamieszczą swych zdjęć, to nie będziemy mogli podziwiać bujności ich owłosienia, bo w styczniu jest zimno więc panie chodzą odziane.

Et si en Janvier, on arrêtait de se raser ? C'est ce qu'encourage le mouvement #Januhairy. ✊ pic.twitter.com/JoKQOXKtTA — Simone Media (@simonemediafr) January 2, 2020