Niemcy zaostrzają stopień zagrożenia terrorystycznego. Obawiają się ataków na budynki Izraela i USA

Niemcy obawiają się zamachów terrorystycznych na siedziby amerykańskich i izraelskich instytucji i firm. Rząd przesłał specjalne wytyczne wszystkim krajom związkowym.

Niemcy szykują się na najgorszy scenariusz. Rząd zmienił stopień zagrożenia terrorystycznego w kraju, a Federalna Policja Kryminalna przesłała nowe wytyczne dot. bezpieczeństwa do władz wszystkich 16 landów.

Działania Berlina to reakcja na zabójstwo gen. Kasema Sulejmaniego. Irańscy Szyici już wypowiedzieli USA Świętą Wojnę, natomiast irańskie władze zapowiedziały odwet.

Iran. Na meczecie Jamqaran w Qom wciągnięto dziś czerwoną flagę. Symbol wojny (z kilkoma znaczeniami, również – zemsty za bezprawne zamordowanie) pic.twitter.com/pZwPdelR5C — Wojciech Szewko (@wszewko) January 4, 2020

Przed ambasadą Stanów Zjednoczonych w Berlinie w sobotę protestowało około 130 osób potępiających zabójstwo Sulejmaniego. Manifestanci mieli flagi Iranu i Syrii, jak również portrety Sulejmaniego i prezydenta Syrii Baszara al-Asada.

Doszło do starć między protestującymi, a w efekcie musiała interweniować niemiecka policja.

– Znajdujemy się w niebezpiecznym momencie eskalacji i chodzi teraz o to, by postępując w sposób opanowany i wstrzemięźliwy przyczynić się do deeskalacji konfliktu – powiedziała wicerzeczniczka Angeli Merkel Ulrike Demmer.

Źródło: Deutsche Welle / Die Welt