Niskie płace Polaków. Ilu zarabia nie więcej niż ustawowe minimum i w jakich branżach? [RAPORT]

Płace wielu Polaków są poniżej minimum zapisanego w ustawie – wynika z najnowszego raportu GUS. Zwiększyła się liczba osób zatrudnionych w gospodarce narodowej, które otrzymywały wynagrodzenie brutto nieprzekraczające obowiązującego minimalnego wynagrodzenia.

Między 2012 r. a 2018 rokiem przybyło 200 tys. osób, których płace nie przekraczały ustawowego minimum. Na koniec 2012 r. takich osób było ok. 1,3 mln, a w grudniu 2018 r. – ok. 1,5 mln.

Liczba osób zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymujących wynagrodzenie brutto nieprzekraczające obowiązującego minimalnego wynagrodzenia w grudniu 2018 r. wyniosła ok. 1,5 mln. W porównaniu do analogicznego miesiąca 2017 roku zmniejszyła się o 3,7%. W grudniu 2017 roku odsetek nisko zarabiających był o 3,8% wyższy w stosunku do grudnia poprzedniego roku.

Najwięcej osób w gospodarce narodowej otrzymujących w 2018 r. wynagrodzenie brutto nieprzekraczające minimalnego zatrudniają stale te same branże. Są to:

naprawa pojazdów samochodowych – 404 tys.,

przetwórstwo przemysłowe – 302 tys.,

budownictwo – 220 tys.,

transport i gospodarka magazynowa – 107 tys.,

administrowanie i działalność wspierająca – 100 tys.

Udział pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymujących wynagrodzenie brutto nieprzekraczające obowiązującego minimalnego w ogólnej liczbie osób zatrudnionych na umowę o pracę w grudniu 2018 r. wyniósł ok. 13%. Poziom ten utrzymuje się od 2012 r.

Najgorzej nadal jest w sekcjach:

zakwaterowanie i gastronomia – 35% ma wynagrodzenie brutto nieprzekraczające minimalnego,

budownictwo – 31%,

naprawa pojazdów samochodowych i pozostała działalność usługowa – po 21%,

administrowanie i działalność wspierająca – 20%,

transport i gospodarka magazynowa oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – po 14%.

Źródło: GUS