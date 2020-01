Noworodek miał prawie promil alkoholu! Sprawa pijanej matki wraca do prokuratury

Co ta kobieta zrobiła? W pomorskim Miastku kobieta będąca pod wpływem alkoholu urodziła córkę. Noworodek miał prawie promil alkoholu! Prokuratura Rejonowa sprawę umorzyła, teraz przyjrzy się jej Prokuratura Regionalna, która zbada prawidłowości przebiegu śledztwa.

„Jako prokuratura wyższego rzędu przeprowadzimy analizę akt sprawy, sprawdzimy czy postępowanie było prowadzone prawidłowo, czy w toku śledztwa wykonane zostały wszystkie czynności oraz zbadamy zasadność podjętej przez Prokuraturę Rejonową w Miastku decyzji” – powiedziała rzecznik Prokuratury Regionalnej w Gdańsku Marzena Muklewicz.

Do zdarzenia doszło w Miastku na przełomie marca i kwietnia 2019 r. Pijana kobieta urodziła córkę. Justyna S. miała 1,09 promila alkoholu we krwi. Nowo narodzona dziewczynka trafiła do szpitala, w organizmie miała 0,9 promila alkoholu. Lekarze ustalili, że dziecko przyszło na świat w 7. miesiącu ciąży z wadą serca i alkoholowym zespołem płodowym.

W piątek Prokuratura Rejonowa w Miastku umorzyła postępowanie ws. kobiety. Śledztwo prowadzono pod kątem narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia przez matkę, która w czasie porodu była nietrzeźwa.

Jak argumentował decyzję prowadzący sprawę prokurator Oskar Krzyżanowski matka nie ponosi odpowiedzialności za swoje zachowanie względem płodu.

„Działanie tej kobiety polegające na piciu alkoholu, odbywało się w czasie ciąży, czyli dotyczyło płodu. Człowiekiem stajemy się bowiem z chwilą narodzin” — oświadczył wtedy Krzyżanowski w rozmowie z dziennikarzami.

Według śledczych, którzy przyjrzeli się sytuacji w rodzinie Justyny S., kobieta jest ofiarą przemocy, którą stosował wobec niej ojciec. Prokurator skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko niemu.

Władysław K. jest oskarżony o to, że od 2017 r. do 26 marca 2019 r. znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją córką Justyną oraz konkubiną Janiną S.

Jak podaje policja, mężczyzna wszczynał awantury, i zastraszał rodzinę. Uporczywe nękał kobiety, kopał, szarpał i bił je pięściami, groził im pozbawieniem życia. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: wp.pl/ PAP