Robi TO ciągle. Papież Franciszek bije wierne po rękach. Nagranie pokazuje kolejny incydent [WIDEO]

W sylwestrowy wieczór na Placu Świętego Piotra doszło do incydentu, który odnotowały wszystkie media. Jedna z kobiet chwyciła za rękę papieża i przyciągnęła go do siebie. Papież Franciszek ewidentnie zareagował ze złością i kilka razy uderzył ją po dłoni.

Następnego dnia przeprosił za swe zachowanie. Zwracając się w południe do wiernych zebranych na placu papież powiedział przed modlitwą Anioł Pański: „Wiele razy tracimy cierpliwość, przepraszam za zły przykład wczoraj”.

Okazuje się, że papież nie po raz pierwszy tak się zachował. W sieci udostępniono teraz nagranie pokazujące podobny incydent z udziałem Franciszka. Doszło do niego w 2018 roku w czasie pielgrzymki w Chile. Tym razem wierna nawet nie chwyciła ręki papieża, a już została skarcona. Franciszek uderzył wyciągnięta na powitanie dłoń kobiety i obojętnie przeszedł dalej. Uderzenie ewidentnie jest zbyt agresywne, by zakwalifikować je jako powitalne klepnięcie.

This evening after visiting the Nativity scene in St. Peter's Square, Pope Francis loses his cool after being grabbed by a pilgrim who wouldn't let go of his hand. The Pope repeated slapped her hand and told her to let go of him. pic.twitter.com/6Qrgh8aZKz

— Catholic Sat (@CatholicSat) December 31, 2019