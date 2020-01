Pijany kierowca wjechał w grupę turystów. 6 osób nie żyje, jest wielu rannych!

Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę w miejscowości Lutago w Valle Aurina.

Grupa turystów po spędzeniu wieczoru w lokalu stała koło autokaru, wtedy doszło do tragedii. Rozpędzony samochód uderzył w grupę dokonując prawdziwej rzezi.

Mężczyznę aresztowano pod zarzutem zabójstwa drogowego. Jest to nowe przestępstwo wpisane do Kodeksu Karnego.

Reasumując pijany mężczyzna zamordował 6 osób a 11 zranił. Wśród rannych trzy osoby są w stanie bardzo ciężkim. Prawdopodobnie ofiarami tego wypadku są niemieccy turyści.

A Lutago in Valle Aurina, il gruppo di intervento rapido SEG della #CroceRossa di Bolzano è intervenuto dopo il drammatico incidente in cui hanno perso la vita 6 giovani e più persone sono rimaste ferite. La CRI esprime cordoglio per le vittime e vicinanza alle loro famiglie pic.twitter.com/0sJ8MOf3yB

— Croce Rossa Italiana (@crocerossa) January 5, 2020