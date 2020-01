Przerażające nagranie! Martwe kangury i koale w Australii. „Mógł zginąć nawet miliard zwierząt” [VIDEO]

Berejiklian oceniła, że jej stan stoi przed „kolejnym okropnym dniem” i wezwała ludzi z obszarów zagrożonych pożarem do opuszczenia tych miejsc, dopóki będą mogli. „Z satysfakcją stwierdzam, że nigdy nie byliśmy tak przygotowani, jak dzisiaj, na atak, który prawdopodobnie nas czeka” – powiedziała.

„Wszystkie główne drogi są nadal przejezdne, ale nie możemy tego zagwarantować dłużej niż przez kilka następnych godzin. Więc są jeszcze okna, z których ludzie mogą skorzystać” – podkreśliła premier Nowej Południowej Walii.

Zastępca komisarza ds. straży pożarnej w Nowej Południowej Walii Rob Rogers ostrzegł, że ogień może przemieszczać się „przerażająco szybko”, a żar niesiony przez wiatr może wywołać nowe pożary lub powiększyć istniejące.

„Niestety, prawdopodobnie stracimy domy, ale będziemy bardzo szczęśliwi i nazwiemy to sukcesem, jeśli nie stracimy życia” – powiedział.

Jak podaje Sky News, eksperci obawiają się, że niszczycielskie pożary w Australii zabiły miliard zwierząt!

Stuart Blanch z WWF Australia stwierdził, że wiele zwierząt było dobrze przystosowanych do radzenia sobie z pożarami buszu, ale obecnie płomienie są „zbyt duże i zbyt gorące”.

Zwierzęta, które przetrwają pożary, będą nadal umierać w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy z powodu odwodnienia, głodu, chorób. Przez to staną się łatwiejszymi ofiarami dla drapieżników.

W szalejących od września pożarach zginęło łącznie 23 osoby. 12 straciły życie w pożarach buszu i lasów w tym tygodniu. W niedzielę premier Australii Scott Morrison przedstawi ogólnokrajowy bilans ofiar i strat.

Sad insight into the devastating affect the Australian fires have had on animals there. Already over 500m animals have perished.

🦘🐨 🇦🇺 ❤️

🎥 The new Batlow Hotel, NSW. pic.twitter.com/NkZSOJih9B

— Stuart Robinson (@stuartrobinson1) January 5, 2020