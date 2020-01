Przestawiona szczęka oraz agresywni Piękni i Młodzi. Członkowie zespołu pobili się po sylwestrowym koncercie TVP

Potwierdziły się informacje, iż członkowie zespołu Piękni Młodzi pobili się w hotelu w Zakopanym po koncercie Sylwester Marzeń TVP. Magda i Dawid Narożni wydali oświadczeni, w sprawie bójki w której wzięli udział.Poszkodowana ma być m.in. obecna partnerka Narożnego, która ma „przestawioną szczękę” i pęknięty bębenek ucha.

Magda i Dawid Narożni nie są już małżeństwem, ale nadal są członkami zespołu disco polo Piękni i Młodzi. Do bójki doszło w hotelu w Zakopanem po sylwestrowym koncercie. Narożny miał spotkać swą byłą żonę w barze, gdy piła alkohol i zapytać ją kto opiekuje się ich córką. Jak podaje w oświadczeniu został wtedy zwyzywany, a jego partnerka Joanna zaatakowana i pobita, przez byłą żonę.

„…jest to bardzo przykra sytuacja… Tak na prawdę wszystko zaczęło się od mojego zapytania gdzie znajduje się nasze dziecko. Wtedy zostałem zaatakowany słownie przez swoja byłą żonę” – pisze Narożny w oświadczeniu. „...Moja była żona nie potrafiła mi odpisać na smsy czy moja córka znajduje się pod opieka osoby trzeźwej, nie chciała mnie również poinformować wówczas, gdy siedziała o 1 w nocy w barze pijąc wódkę. Na pytanie- gdzie jest moje dziecko usłyszałem jedynie „wypier*alaj”.

Potem miało dojść do bójki w wyniku, której jak pisze Narożny „Asia ma przestawioną szczękę i podejrzenie pęknięcia bębenka od uderzenia oprawcy”.

Sam Dawid Narożny miał wcześniej zostać pobity, zwyzywany i opluty przez partnera swej byłej żony Magdy. Po bójce z nim muzyk ma bliznę na czole.

Swoje oświadczenie wydała też Magda Narożny.

„Kochani, w dzisiejszym dniu w internecie pojawiły się niepokojące, sensacyjne bardzo informacje pośrednio dotykające mojego życia prywatnego. Prawda jest taka, że rozstanie dwojga dorosłych ludzi nie zawsze odbywa się tak ja byśmy sobie tego życzyli. Emocje towarzyszące takim sytuacjom są olbrzymie. Często zwyciężają z racjonalnością. Niestety dotykają także osób nam bliskich, które angażują się – bądź tez są całkiem niepotrzebnie angażowane w to wszystko. …..Ja podejmuje kroki prawne w tej kwestii licząc na zwycięstwo prawdy. Pokazując pokazując sprawy takimi jakie w rzeczywistości są. Od początku do końca. Nie zaś wykorzystując z premedytacją przycięty, specjalnie zaaranżowany wcześniej materiał. Nie chce dać się zastraszyć, czy szantażować. Kocham Was i chce nadal tworzyć i śpiewać dla Was. A ta cała reszta chciałabym, by zajęli się prawnicy”.