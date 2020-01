Sondaż prezydencki. Duda wciąż prowadzi, Hołownia prawie jak Kukiz cztery lata temu

Andrzej Duda niezmiennie utrzymuje prowadzenie w sondażach prezydenckich, ale deklarowane poparcie nie pozwoli mu wygrać w pierwszej turze. Z najnowszego badania wynika, że głos na urzędującego prezydenta chce oddać 43 proc. Polaków.

Sondaż prezydencki przeprowadziła pracownia Social Changes na zlecenie portalu wpolityce.pl. Zyskuje w nim przede wszystkim Szymon Hołownia.

Liderem cały czas jest Duda, który może liczyć na 43 proc. głosów w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Drugie miejsce zajmuje przedstawicielka Koalicji Obywatelskie, Małgorzata Kidawa-Błońska z poparciem na poziomie 26 proc. To wzrost o 2 pp. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Trzecie miejsce zajmuje Szymon Hołownia. Były prowadzący „Mam talent TVN” notuje rekordowe poparcie – 16 proc. Zbliża się tym samym do wyniku osiągniętego przez Pawła Kukiza cztery lata temu.

Na kolejnej pozycji znajduje się Władysław Kosiniak-Kamysz. Głos na Ludowca chce oddać 6 proc. badanych, co oznacza spadek aż o 3 pp.

Wciąż nie wiadomo, kogo na kandydata na prezydenta wystawi Lewica oraz Konfederacja. W badaniu przyjęto, że tych pierwszych reprezentować będzie Adrian Zandberg. Mógłby liczyć na 5 proc. poparcia (spadek o 2 pp.). Prawdopodobnym kandydatem Lewicy będzie jednak Robert Biedroń.

Prawybory prezydenckie trwają w Konfederacji Wolność i Niepodległość. Prowadzi w nich Krzysztof Bosak, co jeszcze nie oznacza, że to on stanie w wyborcze szranki.

Na potrzeby badania przyjęto jednak taką ewentualność. Na Bosaka głos chce oddać 4 proc. respondentów, czyli tyle, ile przed tygodniem.

Sondaż prezydencki został zrealizowany metodą CAWI w dniach od 27 do 31 grudnia 2019 roku na próbie 1042 dorosłych Polaków.

Źródło: wpolityce.pl/NCzas.com