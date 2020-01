To będzie wielka feta! Nigel Farage planuje gigantyczną imprezę na świętowanie Brexitu

Nigel Farage lider Partii Brexit planuje wielką na 10 tysięcy osób imprezę 31 stycznia – w noc opuszczenia Unii przez Wielką Brytanię. Feta miałaby odbyć się przed Pałacem Westminsterskim.

To ma być przyjecie świętujące Brexit. Farage, główny sprawca opuszczenia Unii zamierza wydać na imprezę 100 tysięcy funtów. Jeśli plany zostaną zatwierdzone, to feta odbędzie się przed Pałacem Westminsterskim. Tam są siedziby Izby Gmin i Izby Lordów. Udział ma wziąć 10 tysięcy osób. Zapowiedziano występy muzyków i innych artystów sceny oraz pokaz sztucznych ogni

– 31 stycznia to dzień świętowania tego, że establishment został pokonany przez lud – powiedział Farage w rozmowie z „The Sunday Telegraph”. – Zapraszamy ludzi ze wszystkich partii.

Lider Brexitu ma nadzieje że w fecie weźmie tez udział premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.

– Będzie kilka krótkich przemówień, ale niezbyt politycznych. Raczej o świętowaniu. Będą muzyka i śpiewy. To będzie wspaniała, naturalna, prawdziwa zabawa bez żadnych politycznych kontekstów – mówił Farage.

Na imprezie ma pojawić się co najmniej 10 tysięcy osób. Organizatorzy czekają teraz na zgodę władz Londynu. Zapewniają, że jeśli nawet będą bilety, to za symboliczną opłatę. Jak mówi poseł do Parlamentu Europejskiego Richard Tice nad wszystkim na Palcu Parlamentu będzie ze swego pomnika czuwał Winston Churchill.