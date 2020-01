Totalny odlot! Szymon Hołownia o zwierzętach, które zjadł

O tym, co myśli Szymon Hołownia o zwierzętach, które zjadł, można dowiedzieć się słuchając nagrania opublikowanego na Twitterze.

– Mnie zwierzęta, które spotkałem w życiu, będą sądzić na Sądzie Ostatecznym. Ludzie i zwierzęta. Świat mnie będzie sądził. (…) Każde stworzenie. Świnia, którą zjadłem w życiu, a zjadłem ich na pewno co najmniej kilkanaście, to było stworzenie Boże – mówił kandydat na prezydenta.

Słowa te padły podczas spotkania autorskiego w klubokawiarni HEVRE w Krakowie. Miało ono miejsce 9 marca 2019 roku.

Nagranie to zyskuje coraz większą popularność w sieci. Stąd też coraz więcej internautów je komentuje.

On to mowił zanim zaczął puszczać pogłoski o starcie na prezydenta. Teraz chyba by się na taką bzdurę i jawną herezję nie odważył. Chociaż… Przecie dwa razy zaczynał seminarium u dominikanów. To wiele wyjaśnia…

