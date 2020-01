Trzy dni żałoby w Iraku po śmierci Sulejmaniego. Na ulicach Bagdadu starcia zwolenników i przeciwników irańskiego generała [VIDEO]

„Premier i naczelny dowódca Adel Abdul Mahdi zarządził ogłoszenie żałoby narodowej za dusze męczenników. Będzie obowiązywać trzy dni, od soboty” – przekazało w oświadczeniu jego biuro.

Sulejmani, dowódca elitarnej jednostki Al-Kuds, i Muhandis, założyciel proirańskiej milicji irackiej Kataib Hezbollah, w nocy z czwartku na piątek zostali zabici na lotnisku w Bagdadzie w ostrzale rakietowym sił USA. Ataku dokonano z użyciem dronów.

W Bagdadzie w sobotę setki tysięcy osób wzięły udział w uroczystościach pogrzebowych zabitych w ataku. Orszak wyruszył sprzed meczetu w miasteczku Al-Kazimijja, na przedmieściach Bagdadu. Wielu uczestników pochodu niosło zdjęcia Sulejmaniego i Muhandisa. W tłumie słychać było okrzyki: „Śmierć Ameryce, Śmierć Izraelowi”, „Ameryka to wielki szatan” – relacjonują agencje.

Nie wszyscy jednak opłakują śmierć Irańczyka oskarżanego o wspieranie organizacji terrorystycznych na Bliskim Wschodzie i kierowanie przeprowadzeniem wielu zamachów. W czasie uroczystości doszło do starć członków pro irańskiej milicji i wyszkolonych przez Amerykanów jednostek sił bezpieczeństwa. Na szczęście zakończyło się tylko na strzałach ostrzegawczych

Następnie ciała zostały przewiezione do oddalonego o 102 km od stolicy świętego dla szyitów miasta Karbala. W Karbali uczestnicy orszaku żałobnego wznieśli czerwone flagi, które, jak zauważa Associated Press, symbolizują niesprawiedliwe przelanie krwi i zemstę.

Procesja na końcu dotarła do innego świętego miasta szyitów – Nadżafu. Tam pogrzebane zostaną ciała Muhandisa i innych Irakijczyków-ofiar ataku.

Trumna z ciałem Sulejmaniego będzie przewieziona do prowincji Chuzestan w Iranie. We wtorek w rodzinnym mieście Sujemaniego – Kerman – ma odbyć się jego pogrzeb.

#BREAKING: clashes (fist fighting) between US-trained Counter-Terrorism Service and Iran-backed Hezbollah militias/supporters at the funeral of Soleimani and Muhandis in Baghdad.

Warning shots were fired to disperse Hezbollah people. pic.twitter.com/XYuv66w4Qo

— Baxtiyar Goran (@BaxtiyarGoran) January 4, 2020