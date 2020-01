Tusk skromnie… „Pójdę do nieba. Za drugą po wojnie odbudowę Polski”

Były premier to prawdziwy megaloman, teraz udzielił wywiadu „Gazecie Wyborczej”. Tam jak to ma w zwyczaju chwali sam siebie. Stwierdził, że „za drugą po wojnie odbudowę Polski, z pewnością pójdzie do nieba”.

Donald Tusk w wywiadzie udzielonym „gazecie Wyborczej” dyskutował na temat swojej wiary. Na pytanie, czy pójdzie do nieba czy do piekła, były premier pewnie odparł:

– Oczywiście, że do nieba. Tak sądzi moja córka. Syn – nie wiem, bo czasem się spieramy.

Były premier następnie narcystycznie opowiada czemu trafi do nieba.

– Tyle tego… Żartuję. Ale jak lecę do Polski i samolot kołuje nad Warszawą czy Gdańskiem, to widać, ile zbudowaliśmy. Nie miałem kilofa w ręku, ale to się stało w czasach, kiedy byłem premierem.

– Udało nam się, bez porównania z jakimkolwiek innym krajem w Europie, wykorzystać środki europejskie. Nazywałem to – tylko trochę na wyrost – drugą odbudową Polski po wojnie – ocenia Donald Tusk.

– Mówili, że zostawił pan Polskę w ruinie –zapytała dziennikarka „GW”.

– Sami w to nie wierzyli. Nie mam w moim życiu poczucia zaniechania – dodaje skromnie były premier.

Źródło: Gazeta Wyborcza