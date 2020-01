Viki Gabor i Roksana Węgiel nie będą zadowolone. Wojciech Cejrowski ostro: „Robione są te dziewczynki na starsze. To jest, nie wiem, dla pedofilów do oglądania chyba?”

Wojciech Cejrowski wypowiedział się ostro o Viki Gabor i Roksanie Węgiel. Jego zdanie na temat Eurowizji Junior może zaskoczyć fanów tego festiwalu.

Wojciech Cejrowski wypowiedział się na temat festiwalu Eurowizji Junior na antenie Radia WNET. Znany podróżnik od dawna w ostrych słowach wypowiada się na bieżące tematy. Teraz dostało się Viki Gabor i Roksanie Węgiel.

Obydwie dziewczyny mają na koncie zwycięstwo w Eurowizji Junior. Co więcej, Roksana Węgiel stała się jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek, pomimo swojego młodego wieku.

Viki Gabor natomiast dopiero rozpoczyna swoją karierę. Wokalistka bierze udział w pierwszych poważnych imprezach. Jedną z nich był „Sylwester Marzeń” zorganizowany przez TVP.

Do sukcesów młodych wokalistek odniósł się Wojciech Cejrowski. Jego słowa mogą być zaskoczeniem dla wielu fanów.

– Ja kwestionuję zasadność takich konkursów, do których się bierze dzieci. Co innego program Wojciecha Manna, w telewizji, gdzie takie przemądrzałe dzieci odpytujemy na różne tematy, bo to jest program o dzieciach i nie robimy z nich dorosłych. Czym innym natomiast są wszelkie konkursy i programy, w których dziecko zastępuje dorosłego, czyli właśnie Eurowizja, festiwal piosenki. I i teraz i taki sam tylko dla dzieci i konkurs piękności dla małych dzieci – powiedział Cejrowski.

To jednak nie wszystko, albowiem z ust znanego podróżnika padły dużo mocniejsze słowa.

– I to jest, nie wiem, dla pedofilów do oglądania chyba? I robione są te dziewczynki właśnie na starsze niż są. Nie wiem czemu nie mogą być robione na młodsze niż są. Że taka malutka 6-letnia zaśpiewała. Tylko tę dziewczynkę postarzono, żeby wyglądała na dorosłą. Ogólnie ten koncept używania dzieci w takich celach mi nie odpowiada – grzmiał Cejrowski.

Jak dotąd Viki Gabor i Roksana Węgiel nie skomentowały tych słów.