W Izraelu postępowo. Sąd Najwyższy nakazał przyjmowanie do armii kobiet-czołgistów

Jak się jednak otworzy puszkę wsparcia feminizmu, to zamknąć ją nie jest łatwo. Decyzja gen. Kohaviego spotkała się z krytyką ze strony „postępowych grup społecznych”. Wkrótce też popłynęły skargi Trybunału Sprawiedliwości.

Feministyczne lobby postawiło na swoim. Armia ponownie rekrutuje kobiety do służby jako załogi czołgów. Będą służyły w Korpusie Pancernym wzdłuż granic z Egiptem i Jordanią.

O sukcesie feministek w dostępie do rół uznawanych dotąd za męskie, poinformował rzecznik armii ppłk Jonathan Conricus. Przyznał, że o zmianie decyzji zadecydowały także złożone w Sądzie Najwyższym skargi.

Ostateczna decyzja o przyszłości służby kobiet w jednostkach czołgowych powinna zostać podjęta po zakończeniu programu pilotażowego, czyli w 2022 r. Propozycja tworzenia całkowicie żeńskich załóg czołgów była jednak także przedmiotem krytyki. Jeden z generałów nazwał to ideologiczną „ofensywą lewicy”, która ma osłabić wojsko.

Pewne mankamenty wyszły na jaw także w czasie wcześniejszych testów. Okazało się, że nie wszystkie kobiety były w stanie sprostać pracy w czołgu. Chodzi po prostu o pewne „kryteria fizyczne”.

Petition to the Israeli Supreme Court by two women say the army’s refusal to let them serve as is a violation of equal rights https://t.co/FmN57neJTM

— Jewish News (@JewishNewsUK) January 3, 2020