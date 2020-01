W odmętach wegańskiego szaleństwa. Czy Bank Anglii czekają masowe pozwy za używanie zwierzęcego tłuszczu do produkcji banknotów

Bank Anglii może być pozwany przez wegan za stosowanie zwierzęcych tłuszczów do produkcji banknotów. To efekt decyzji sądu w Norwich. Orzekł on, że „etyczny weganizm” powinien być objęty ochroną prawną na mocy ustawy o równości. Taką samą jak ta udzielana chrześcijanom, Żydom i muzułmanom.

Sprawa rozpatrywana przez sąd w Norwich dotyczyły weganina, który twierdził, że jest prześladowany za swoja „wegańską wiarę”. Sąd orzekł, że „etyczny weganizm” powinien podlegać takiej samej ochronie prawnej jak religie.

Zdaniem sędziego Robina Postle, który orzekał w sprawie, „etyczny weganizm” kwalifikuje się jako przekonanie filozoficzne. Swój wyrok oparł na ustawie o równości z 2010 roku. Jak podkreślał Postle, w społeczeństwie demokratycznym poglądy wegańskie są „godne szacunku” i nie są sprzeczne z podstawowymi prawami innych ludzi. W uzasadnieniu sąd podkreślił, że etyczny weganizm jest „ważny i godny”.

Według BBC, od teraz pracodawcy w Wielkiej Brytanii będą musieli uważać, żeby nie „dyskryminować” etycznych wegan ze względu na ich przekonania.

Pozwy czekają Bank Anglii

Jak się okazuje sprawa ma jednak znacznie poważniejsze konsekwencje i wpłynie na wszystkie aspekty życia. Według prawników, którzy bronili „prześladowanego” za weganizm Jordi Casamitjana teraz pozwy czekają Bank Anglii. Wykorzystuje on bowiem tłuszcz zwierzęcy do produkcji banknotów, a to oznacza, że dyskryminuje takich wegan jak ich klient Casamitjana.

Weganie zaczęli już protesty dwa lata temu gdy okazało się, że w polimerze, którym pokrywane są banknoty znajdują się śladowe ilości tłuszczu zwierzęcego. Plastik ma zapobiegać fałszowaniu pieniędzy, a także sprawiać, że są gładkie w dotyku.

Banknoty zawierają mniej niż 1% łoju, ale członkowie wielu wyznań religijnych byli oburzeni, że jego użycie „dyskryminuje” ich wymóg powstrzymania się od wieprzowiny i produktów z wołowiny.

600 tysięcy wegan

– Wykorzystanie produktów pochodzenia zwierzęcego może być dość interesujące jako przypadek dyskryminacji pośredniej. Jordi nie używa banknotów 5 funtów i 10 funtów, jeśli może ich uniknąć – powiedział reprezentujący weganina Peter Daly, główny prawnik kancelarii Slater i Gordon. – Teraz można wnieść pozwy przeciwko Bankowi Anglii.

W Wielkiej Brytanii jest około 600 tysięcy wegan. Teraz owi „etyczni weganie” zapowiadają, że będą starali się wykluczyć wszelkie formy wykorzystywania zwierząt. Chodzi nie tylko o mięso, ale wszelkie produkty odzwierzęce. Casamitjana już wciela w życie swój „etyczny weganizm”. Zapowiedział, że zrezygnuje z transportu miejskiego i będzie chodził piechotą. Chce bowiem uniknąć przypadkowych „wypadków” z udziałem owadów i ptaków, które tracą życie w zderzeniu z pojazdami.