Zniszczony pomnik Zlatana Ibrahimovicia przed stadionem Malmö

Kibice szwedzkiego klubu uwielbiali napastnika, który w ich ulubionej drużynie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Kiedy w listopadzie ubiegłego roku 38-letni już piłkarz został współwłaścicielem Hammarby, innego szwedzkiego klubu, znienawidzonego przez Malmoe, jego akcje poleciały w dół.

Reakcją na decyzję Ibrahimovicia było podpalenie pomnika piłkarza, który stoi przed stadionem w Malmoe. Dodatkowo kibice powiesili na pomniku deskę sedesową, a na głowę podobizny gracza założyli niebieską folię.

Przed świętami Bożego Narodzenia pomnikowy „Ibra” stracił dodatkowo spiżowy nos. Posąg wtedy ogrodzono. Kibice z kolei złożyli petycję o jego całkowite usunięcie.

Zlatan nose been sawed off from his statue in Malmö! 😂

Idiots everywhere! pic.twitter.com/KGWf0r3pw5

— Ktorum 🔰🔰 (@KjellCaramell) December 22, 2019