Biedronka zaskoczyła informacją o tych okularach

Biedronka potrafi zaskakiwać. Okazuje się, że jest na tyle nowoczesna, że w trakcie szkoleń dla pracowników wykorzystuje okulary z wirtualną rzeczywistością.

Biedronka wykorzystuje tzw. gogle VR (virtual reality) do prowadzenia kursu z zakresu „wypieku” pieczywa w swoich sklepach.

– Rozpoczęliśmy testy VR, bo jest to wygodne narzędzie, uczące w realistyczny sposób umiejętności, które są trudne lub kosztowne w nauce tradycyjnej. W tym momencie rozwiązanie wdrażamy przy jednym z najbardziej wymagających procesów w sklepie – wypieku pieczywa. Zaletą gogli VR jest to, że umożliwiają wielokrotne ćwiczenia, ale i popełnianie błędów w bezpiecznym środowisku. Są też atrakcyjnym elementem wdrażania do pracy nowych osób – mówi Katarzyna Kozyra, starszy menedżer ds. szkoleń w sieci Biedronka.

Testy gogli VR trwają już w 8. sklepach Biedronki. Testują je pracownicy w Warszawie, Bydgoszczy, Gliwicach, Łodzi, Jastrzębiu-Zdroju, Zielonej Górze i Koszalinie.

Ciekawe czy i kiedy zobaczymy kasjerów w goglach VR. Możliwe, że nigdy bo w sklepach Biedronka jest coraz więcej kas samoobsługowych.

Źródło: spidersweb.pl