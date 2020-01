Biskupi Iraku: „Błagajmy o pokój, wojna byłaby czymś strasznym”

Biskupi Iraku wezwali ludzi dobrej woli na całym świecie do wytrwałej modlitwy o pokój. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi i Iranem budzi ich niepokój.

Konflikt grozi zaognieniem sytuacji na całym Bliskim Wschodzie. Kard. Louis Raphaël Sako zaapelował do stron, aby zasiadły do negocjacji i podjęły dialog.

Podkreślił, że trzeba uczynić wszystko, by zapobiec kolejnej wojnie. Patriarcha ostrzega, że konsekwencje eskalacji konfliktu mogą być niewyobrażalne.

– Błagajmy Boga Wszechmogącego, by obdarzył Irak i cały Bliski Wschód normalnym życiem oraz stabilnym, trwałym pokojem, o którym wszyscy marzymy. Powinniśmy wierzyć, że drugi ma taką samą potrzebę pokoju. Nie otrzymuje się pokoju, jeśli się go nie pragnie – zwraca uwagę kard. Sako.

W podobnym tonie wypowiada się biskup pomocniczy Bagdadu, Shlemon Warduni. Ocenia, że kolejna wojna byłaby czymś straszliwym.

– To moment krytyczny. Zamiast pokoju świat chce dziś jedynie realizować swoje osobiste interesy. Za wszelką cenę chce pieniędzy, zysku i dla nich jedne kraje okupują wciąż inne. To jest coś przerażającego. Irakijczycy przeżywają ogromne trudności, bardzo cierpią. Wszyscy są przerażeni, obawiają się, że czeka nas kolejna wojna, która byłaby czymś strasznym. Bo Irakijczycy już i tak rozproszeni są po całym świecie. Zbyt długo nie zaznaliśmy pokoju, stąd wciąż o nim marzymy – mówi bp Warduni.

Zaznacza, że przywódcy państw powinni siać pokój, a nie jedynie nienawiść. Przypomina, że papież Franciszek buduje pokój.

– Jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni. Wzywamy jednak cały świat, by modlił się o pokój i wrócił do Boga, to jest najważniejsze. Oddalając się od Boga dokonuje się wszelkiego możliwego zła. Błagamy ludzi na całym świecie, by modlili się o pokój i pomagali siać pokój – nawołuje biskup Shlemon Warduni.

