Burmistrz Chojnic ogłosi żałobę w związku z pożarem w hospicjum

– Burmistrz Chojnic Arseniusz Finster zapowiedział, że w związku z pożarem w hospicjum ogłosi dwudniową żałobę w mieście. Ma ona potrwać do środy wieczorem. Życie osób, które zostały przewiezione do szpitali, nie jest zagrożone – poinformował burmistrz.

– Odwołuję również wszystkie imprezy w mieście, włącznie z koncertami noworocznymi – powiedział burmistrz Chojnic.

Jak mówił, skontaktował się z rodzinami wszystkich 24 osób, które w czasie wybuchu pożaru znajdowały się w budynku hospicjum przy ul. Strzeleckiej w Chojnicach.

– Informowałem ich, w jakim szpitalu znajdują się ich krewni – w Chojnicach czy w Człuchowie, i na jakim oddziale przebywają – powiedział.

Finster poinformował, że osoby, które trafiły do szpitali są bezpieczne. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach wciąż trwa posiedzenie z udziałem wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha.

Pożar w hospicjum wybuchł ok. godz. 3.10. Oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku kom. Michał Sienkiewicz powiedział PAP, że w wyniku pożaru cztery osoby zmarły, a 22 trafiły do szpitala, w tym policjant, który brał udział w ewakuacji, ponieważ zatruł się tlenkiem węgla. 17 osób zostało przewiezionych do szpitala w Chojnicach, a 5 – do szpitala w Człuchowie.

Z kolei proboszcz parafii MB Królowej Polski w Chojnicach, ks. Janusz Chyła poinformował, że z powodu tragedii odwołano dzisiejszy Orszak Trzech Króli. Zamiast tego o godz. 14 kapłani odprawią Mszę św. w intencji ofiar pożaru.

Źródło: PAP