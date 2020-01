Ekoproroctwa klimatystów. W Wielkiej Brytanii właśnie zapanowała syberyjska zima, a miasta Europy utonęły

Kolejne ekoproroctwa tracą termin ważności. Jeden z internautów przypomniał, że według klimatystów Europa znalazła się już pod wodą. Zaś Wielka Brytania opanowana jest przez syberyjską zimę.

– No to jeszcze jedna przepowiednia klimatyczna z 2004. W 2020 roku miasta Europy zatoną pod wodami podnoszących się oceanów a w Wielkiej Brytanii zapanują syberyjskie zimy – czytamy w tweecie Tomasza Wróblewskiego, który linkuje tekst z „Wall Street Journal” na ten temat. Ekoproroctwa jednak mają zdecydowaną tendencję do niespełniania się.

Zaznacza także, że „to był tajny raport przygotowany dla strategicznych celów Ameryki”.

To oczywiście nie pierwsza i nie ostatnia fałszywa apokaliptyczna wizja klimatystów, która ma mniejszą wartość merytoryczną, niż ostrzeżenie NASA przed uderzeniem potężnej asteroidy w Ziemię, czy też doniesienia o końcu kalendarza Majów.

We wrześniu przypomnieliśmy listę ponad 50 przepowiedni ONZ na temat klimatu. Były one nieraz sprzeczne ze sobą. Zachodni „naukowcy” podawali je jako pewnik, z którym nie wolno dyskutować. Żadna z przepowiedni klimatystów się nie spełniła.

Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to podane wcześniej proroctwo nie odbiega swoją trafnością od innych. W 1969 roku przepowiadano, że Wielka Brytania upadnie do końca minionego już wieku. Oczywiście zapewniano, że to ściśle naukowe wyniki badań, a nie straszenie wymysłami. Spowodować to miały zaraza, zanieczyszczenie oraz ogólna katastrofa ekologiczna.

Jak widać, mamy już lata dwudzieste następnego wieku. Ani Wielka Brytania nie upadła, ani nie znalazła się pod wodą ani też nie ma na niej syberyjskich zim…

