Film Quentina Tarantino triumfatorem Złotych Globów! Zobacz wyniki [VIDEO]

„Pewnego razu… w Hollywood”, który wygrał w kategorii najlepsza komedia lub musical, przyniósł też trofeum dla najlepszego aktora drugoplanowego Bradowi Pittowi oraz nagrodę za najlepszy scenariusz Tarantino.

„Kiedy zdobywam nagrodę za pisanie, nie dzielę się z tym z kimś innym. Nie mam nikogo, komu mógłbym podziękować. Zrobiłem to. Ale tym razem bardziej niż zazwyczaj dysponowałem fantastyczną obsadą, która czerpała z tekstu i wzbogaciła go o dodatkową wartość” – mówił Tarantino.

Quentin Tarantino, writer/director of #OnceUponATimeInHollywood, thanks his pregnant wife in his acceptance speech for best original screenplay at the #GoldenGlobes https://t.co/D5vyLVJMas pic.twitter.com/8rxWwzJd2d

