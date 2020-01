„Iphone zrobił ze mnie homoseksualistę”. Zrozpaczony Rosjanin pozywa Apple

Rosjanin D. Razumiłow pozwał Apple za to, że zawarte w jego Iphonie aplikacje zmieniły go w homoseksualistę. Moskwianin nie chce już mieć stosunków z innymi mężczyznami, ale nie może przestać.

Mężczyzna przedstawiany jest jako D. Razumiołow. Przed sądem w Moskwie złożył pozew domagając się milion rubli odszkodowania – ok. 60 tysięcy złotych.Jak tłumaczy, to przez aplikacje zainstalowane w jego Iphonie stał się homoseksualistą. Nie chce już nim być, ale nie może przestać.

Wszystko zaczęło się w 2017 roku kiedy kupił Iphona i ściągnął aplikacje do obrotu kryptowalutą. Jak się okazało w ramach bonusu załadowało mu się 69 (sic) GayCoins – homorubli. Przesłał mu je jakiś nieznany wielbiciel. Potem przyszła wiadomość od szczodrego mężczyzny i panowie zaczęli ze sobą korespondować.

– Odkąd dostałem pierwszą wiadomość moje życie zmieniło się i nigdy nie będzie już takie samo – mówi w rozmowie z Moscow Times.

Od słowa do słowa, aż do łózka. Razumiłow dał się namówić na seks ze swym darczyńcą. I teraz już nie może przestać, choć jak się zwierza ma innego chłopaka. Nie wie natomiast jak o tym powiedzieć rodzicom.

Razumiłow uważa, że to to Apple i ich Iphone wmanewrował go w całą sytuację. Mężczyzna uważa, że przez aplikacje został poddany manipulacjom i skończył w łóżku z innym mężczyzną. Teraz cierpi moralnie i ma kłopoty ze zdrowiem psychicznym.