Nadzwyczajna narada ministrów spraw zagranicznych UE. Tematem śmierć Sulejmaniego

W związku z zabójstwem szefa Al-Kuds odbędzie się nadzwyczajna narada ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Sekretarz generalny NATO i szefowa Komisji Europejskiej apelują o rozsądek.

Korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka poinformowała, że w piątek odbędzie się nadzwyczajna narada ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. Tematem spotkania będzie zabójstwo generała Kasima Sulejmaniego.

Szef oddziału Al-Kuds (irańskie Siły Rewolucji) został zabity w nocy z czwartku na piątek, gdy ukrywał się w Iraku. Iran zapowiedział odwet, a szyici wywiesili „Flagę Zemsty” co jest równoznaczne z wypowiedzeniem USA Świętej Wojny.

W piątek szefowie dyplomacji 28 krajów członkowskich mają rozmawiać na temat eskalacji konfliktu. Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell wezwał Iran do zachowania powściągliwości, by uniknąć dalszej eskalacji konfliktu.

Borrell zaapelował do Teheranu również o utrzymanie w mocy międzynarodowego porozumienia nuklearnego wynegocjowanego w 2015 roku. Te porozumienie Iran zerwał w weekend.

Natomiast szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wezwała Irak i Iran do deeskalacji konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi. Z kolei sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezwał Teheran do zaprzestania dalszej przemocy.

W związku z napiętą sytuacją NATO zdecydowało ze względów bezpieczeństwa o zawieszeniu operacji szkoleniowej w Iraku.

Źródło: Polskie Radio