Pasażerowie samolotu przeżyli chwile grozy. Tuż po starcie odpadło koło [VIDEO]

Co tam się stało? Podczas lotu z Montrealu do Saguenay w stanie Quebec doszło do groźnego incydentu. Kilka sekund po starcie odpadło jedno z kół! Samolot musiał lądować awaryjnie. Pasażerowie byli przerażeni.

Jak podaje „Daily Mail” do niebezpiecznego incydentu doszło w piątek w Montrealu. Samolot linii lotniczych Canada Express leciał do Saguenay w stanie Quebec. Niestety kilka sekund po starcie doszło do awarii. Odpadło jedno z kół!

Sam incydent nagrał telefonem jeden z pasażerów. Umieścił przerażające nagranie w mediach społecznościowych. Widzimy na nim płomienie wychodzące z koła przed startem. Gdy samolot wzniósł się w powietrze, jedno z kół po prostu odpadło.

Na pokładzie samolotu było wówczas 49 pasażerów i trzech członków załogi. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Maszyna musiała przez jakiś czas krążyć w powietrzy, by zużyć paliwo.

Jak podają media, przyczyna awarii nie jest jeszcze znana. Jak informuje Canada Express – maszyna ma przejść gruntowny przegląd techniczny.

Bon bah là j’suis actuellement dans un avion qui vient de perdre une roue…

2020 commence plutôt bien 🤔 pic.twitter.com/eZhbOJqIQr — Tom (@caf_tom) January 3, 2020

Źródło: o2.pl/ Daily Mail