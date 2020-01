PILNE! Dawid Kubacki wygrał Turniej Czterech Skoczni! [VIDEO]

Dawid Kubacki wygrał Turnieju Czterech Skoczni! Dołączył tym samym do legend polskich skoków narciarskich.

Dawid Kubacki we wspaniałym stylu zwyciężył w Turnieju Czterech Skoczni. Polak skakał bardzo równo we wszystkich konkursach i przypieczętował sukces zwycięstwem w ostatnim konkursie.

Polski skoczek prowadził już po pierwszej serii, w której oddał najdłuższy skok na odległość 143 metrów.

Na drugim miejscu był Karl Geiger z Niemiec. Skoczył 140 metrów i stracił 3,9 pkt do polskiego skoczka. Po 7 skokach w Turnieju Czterech Skoczni tracił do Kubackiego aż 17,2 punktu i był 3 w klasyfikacji generalnej.

Kubacki powiększył także przewagę nad rewelacją TCS, młodziutkim Norwegiem Mariusem Lindvikiem. Po pierwszej serii zajmował on drugie miejsce w klasyfikacji generalnej ze stratą 14,2 punktu.

Wielki faworyt do wygrania imprezy, Japończyk Ryoyu Kobayashi, oddał skok na odległość 135,5 metra. To praktycznie przekreśliło jego szansę na końcowy sukces, bowiem tracił aż 27,5 punktu do Polaka.

W drugiej serii Polak przypieczętował zwycięstwo w konkursie i całym Turnieju skacząc na odległość 140,5 metra. 2 miejsce zająć Marius Lindvik, a trzecie Karl Geiger.

Dawid Kubacki jest 3. polskim skoczkiem, który wygrał prestiżowy Turniej Czterech Skoczni. Wcześniej dokonali tego tylko legendarni polscy skoczkowie Adam Małysz i Kamil Stoch.

No i Dawid Kubacki utarł nosa sędziom po konkursie w GaPa …nie dał im możliwości lawirowania notami za styl …oddał dwa najdłuższe skoki i wygrał z ogromną przewagą ostatni konkurs w Bischofshofen i cały TCS …Nasz orzeł zdobywa orła… brawo Dawid😘😘😘😘 💪👏👏👏👋🇵🇱❤🇵🇱❤ pic.twitter.com/FOLpXx6s3r — Wadera (@60wadera) January 6, 2020