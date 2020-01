Polacy coraz krócej oglądają telewizję. Zobacz, którą stację wybierają najczęściej

Polacy ze wszystkich stacji najchętniej wybierają Polsat, który ma największy udział w rynku telewizyjnym. Coraz krócej oglądamy jednak telewizję – wynika z danych agencji badawczej Nielsen.

W 2019 roku Polacy oglądali telewizję średnio przez 4 godziny, 16 minut i 4 sekund. To minutę krócej niż w 2018 roku. W porównaniu do 2014 roku czas oglądania spadł o 4 minuty. Na rynku królował Polsat.

Polacy najczęściej oglądają ten kanał. W 2019 roku główna stacja miała udział w rynku telewizyjnym na poziomie 9,85 proc. – o 3,7 proc. mniej niż rok wcześniej.

Na drugim miejscu znalazła się TVP1, która utrzymała pozycję tracąc 0,5 proc. i osiągając 9,68 proc. udziału w rynku. Podium zamyka TVN – jej udział spadł o 0,1 proc., do 8,45 proc. Wzrost zanotowała za to TVP2 – z 8,16 proc. do 8,34 proc., co dało jej czwarte miejsce.

Wzrostami 2019 rok zakończyły kanały informacyjne: TVN24 (piąta lokata – 4,47 proc.) i TVP Info (siódma lokata – 3,46 proc.). Wyniki poprawiły też naziemne kanały rozrywkowe TV Puls, TTV, Puls2 i TV6.

Wśród telewizyjnych przegranych są należący do Polsatu kanał TV4 – stracił ponad 10 proc. i TVN7 – strata 0,03 proc, mimo emisji „Big Brothera”.

Na czele najpopularniejszych programów 2019 roku znalazł się serial TVP2 „M jak miłość”, który przyciągnął 5,81 mln widzów. Na drugim jest emitowany w TVP1 „Teleexpress” – 5,42 mln widzów. Natomiast konkurs PŚ w skokach narciarskich w Val Di Fiemme zgromadził przed telewizorami 5,37 mln osób.

Źródło: businessinsider.com.pl