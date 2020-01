Raper mocno o histerii wokół Australii. „Gdzie byli ci wszyscy działacze, gdy mordowano nienarodzone dzieci?” [VIDEO]

Tau, katolicki raper znany z mówienia bez ogródek i w ostry sposób o bieżących sprawach, zamieścił krótkie nagranie z komentarzem na temat pożarów lasów w Australii. Jak zauważył, wszyscy lamentujący nad drzewami są obojętni na mordowanie nienarodzonych dzieci.

– Australia płonie. To bardzo przykra i tragiczna wiadomość. Wszyscy już o niej wiemy. Około pół miliarda zwierząt zginęło już w pożarach, około 20 osób utraciło życie – wyliczył raper Tau.

– Zastanawia tylko jedna rzecz. Gdzie byli ci wszyscy politycy, celebryci, aktorzy, piosenkarze, działacze społeczni? Gdzie oni wszyscy byli […] gdy kilka dni temu ogłoszono, że znów pobito niechlubny, tragiczny i demoniczny rekord świata […] gdy w zeszłym roku znów zostało zamordowanych 42 mln dzieci w łonach matek? – zapytał katolicki raper.

– 42 mln dzieci w łonach matek znów zostało zabitych. To nieskończenie gorsza informacja od tej, że płonie las w Australii. Gdzie byli ci wszyscy aktorzy? Nie wiem. Wiem jedno: Takie kataklizmy to znaki czasu, to konsekwencje grzechów – stwierdził.

– W Australii panuje straszliwe prawo aborcyjne, które pozwala zabijać dziecko nawet do samego momentu narodzenia. Oprócz tego Australia promuje LGBT i przeróżne inne ideologie niszczące moralność człowieka. Co siali, teraz zbierają – ocenił Tau.

– Zastanówmy się, co w rzeczywistości płonie? Australia, czy nasze brudne, zepsute serca? – podsumował katolicki raper.