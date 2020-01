Stonoga brutalnie atakuje żonę ministra Ziobry Patrycję Kotecką. Sugeruje ohydne rzeczy [FOTO]

Zbigniew Stonoga to polski przedsiębiorca, wideobloger odpowiedzialny za publikację akt śledztwa w sprawie afery podsłuchowej w Polsce. Jest bardzo kontrowersyjną postacią, a w Internecie sporo jest osób, które twierdzą, że zostały przez niego oszukane.

Po wyjściu z więzienia Stonoga zaczął z uporem maniaka atakować ministra Zbigniewa Ziobrę. Kulminacja tego konfliktu miała nastąpić wczoraj. Stonoga opublikował, w serwisie z filmami dla dorosłych, film, na którym rzekomo znajduje się żona Ziobry Patrycja Kotecka. Wideo zostało już usunięte.

Stonoga zaatakował również prokurator Prokuratury Krajowej zdjęciami sprzed 11 lat. Biznesmen opublikował fotografie skrępowanej kobiety. Rzekomo jest to właśnie prokurator, a zdjęcia mieli zrobić mafiozi.

Zdjęcia i informacje mają pochodzić od byłego członka mafii pruszkowskiej o pseudonimie „Broda”. Stonoga spotkał się z nim, po czym mężczyzna został ciężko pobity przez nieznanych sprawców.

Zdjęciom publikowanym przez Stonogę nie dają wiary osoby publiczne. Publicyści i osoby z otoczenia prokurator nie uważają biznesmena za wiarygodnego.

To, co Patrycji Koteckiej robi Stonoga, to podlosc. Wrzucil zdjęcie aktorki porno i twierdzi, że to Patrycja sprzed kilkunastu lat. Tak się składa, że pracowałem wtedy z PK i wiem, że ta aktorka nawet nie jest do niej podobna. Smutne, że ten fake news żyje już własnym życiem.

