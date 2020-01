W 2020 na niebie pojawi sie znacznie więcej UFO. To wszystko przez Trumpa

Specjaliści od poszukiwań UFO prognozują, że w 2020 roku będzie zaobserwowana rekordowa liczba obiektów pozaziemskich. Wszytko przez to, że Donald Trump zdecydował o utworzeniu Sił Kosmicznych.

W grudniu prezydent Donald Trump podpisał akt o o utworzeniu kolejnego ramienia amerykańskich sił zbrojnych USA – kosmicznych – Space Force. Póki co jej podstawowe działania to ochrona i zapewnienie łączności, ale też operacje wywiadowcze.

Poszukiwacze spisków twierdzą jednak, że jednym z jej zadań będzie śledzenie Niezidentyfikowanych Obiektów Latających – UFO, które mają pochodzić spoza Ziemi.

Blake Cousins, który tropi UFO i prowadzi na YouTube kanał „Trzecia Faza Księżyca” twierdzi, że nowa formacja wojskowa spowoduje większa liczbę zaobserwowanych latających spodków. W rozmowie z dziennikiem „Daliy Star” mówi, że dojdzie do paradoksu.

Według niego Stany Zjednoczone już w latach 80-ych zaczęły tworzyć „Siły Kosmiczne”. Do tej pory był to projekt tajny, ale teraz stanie się jawny.

To co brano za pozaziemskie statki to były własnie maszyny Space Force. Teraz będą one już „oficjalnie” latać po niebie. Częściej więc będą zauważane, a tropiciele UFO będa brali je za obiekty pozaziemskie