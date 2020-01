Wojciech Szczęsny z nowym kontraktem! Zarobi fortunę

Wojciech Szczęsny ma przedłużyć kontrakt z Juventusem FC! Według włoskiego dziennikarza wszystko zostało już dopięte i Polak ma już nowy kontrakt. Od teraz ma zarabiać ogromne pieniądze.

Szczęsny trafił do Włoch, poprzez wypożyczenie z Arsenalu Londyn do AS Romy w 2015 rok. Ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę. Reasumując w drużynie ze stolicy Włoch bramkarz pokazywał się ze świetnej strony i był jednym z liderów zespołu. Dlatego też umiejętności Polaka dostrzegł hegemon ligi – Juventus.

Polak do zespołu ze stolicy Piemontu trafił w połowie 2017 roku. Zastąpił legendę tego klubu – Gianluigiego Buffona.

Jak podał na Twitterze Lorenzo Bettoni, dziennikarz „Corriere della Sera” i serwisu ilbianconero.com, Szczęsny podpisał nowy kontrakt ze Starą Damą.

Ten będzie obowiązywał do 2024 roku. Na jego mocy Polak ma od teraz zarabiać ogromne pieniądze.

W związku z tym jego zarobki mają wynosić 7 mln (blisko 30 mln zł) euro rocznie! Polak z pewnością będzie jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy Juventusu.