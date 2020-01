Konfederacja wzywa władze III RP do wycofania wojsk z Bliskiego Wschodu i nieangażowania się w konflikt między USA a Iranem [VIDEO]

Konfederacja podczas konferencji w Sejmie przedstawiła swoje stanowisko w sprawie kryzysu irańskiego. Wezwano władze III RP do nieangażowania państwa a konflikt między USA a Bagdadem czy Teheranem.

Konfederacja przedstawiła swoje stanowisko w sprawie „konfliktu bliskowschodniego„.

– Błędna polityka, którą prowadzi USA nie może być żyrowana przez państwo polskie. Nie możemy brać udziału w przedsięwzięciach, które w tak rażący sposób łamią prawo międzynarodowe – ocenił poseł Konfederacji Robert Winnicki.

– Sytuacja, w której Amerykanie na użytek swojej polityki […] zabijają wysokiego funkcjonariusza irańskiego na irackiej ziemi, powodując konflikt z obydwoma tymi państwami, jest dla nas skrajnie niekorzystną sytuacją. Apelujemy, by rząd i prezydent trzymali Polskę od tego konfliktu jak najdalej. By nie wikłali Polski w ten spektakl, w którym Polska może tylko i wyłącznie stracić – powiedział Winnicki.

Przypomniał też, że dotychczasowe interwencje amerykańskie na Bliskim Wschodzie przyniosły już „miliony ofiar” i „ogromne zniszczenia”.

Dr Sławomir Mentzen zaznaczył zaś, że „nikt nie kwestionuje tego, że USA są naszym najważniejszym sojusznikiem”. Łączy ich z nami sojusz północno-atlantycki.

– Ale zgodnie z art. 6 traktatu zasięg terytorialny NATO ograniczony jest do ataku na państwo sojusznicze w Ameryce Północnej, Europie, Oceanie Atlantyckim na północ od zwrotnika raka, w Turcji oraz byłych koloniach francuskich w Afryce Północnej – powiedział Mentzen.

– Nie nad Zatoką Perską, nie w Iraku ani nie w Iranie – zaznaczył polityk Konfederacji.

– Sojusz NATO nie wymaga więc od polskich wojsk tego, byśmy brali udział w konflikcie w Iraku lub Iranie. Dlatego bardzo niepokoją mnie wypowiedzi polskich władz, że powinniśmy utrzymywać dalej swoją obecność w tamtym rejonie, ponieważ powinniśmy liczyć na „wdzięczność” USA jeśli sami będziemy kiedyś potrzebować tej pomocy – podkreślił Mentzen.

Z kolei poseł Grzegorz Braun przypomniał, że Konfederacja „stoi na gruncie suwerenności państwa polskiego”.

– Wzywamy do natychmiastowego wycofania polskiego kontyngentu z Iraku, rejonu Zatoki Perskiej i rejonu państwa położonego w Palestynie – zaapelował lider Konfederacji Grzegorz Braun. Podkreślił też, że polskie wojska na Bliskim Wschodzie są za małe, by zmienić bilans sił w regionie. Są jednak wystarczające, by „zostać wplątane w prowokację”.