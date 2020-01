W rozmowie z Piotrem Witwickim Krzysztof Bosak zwrócił uwagę na trwającą ofensywę ruchu LGBT. Jak podkreślił jeden z kandydatów w prawyborach Konfederacji, należy się temu przeciwstawić, ponieważ w przeciwnym razie tęczowi rewolucjoniści „zaszczują normalnych ludzi”.

– Trwa ofensywa ruchu LGBT i trzeba się jej przeciwstawić. PiS przyjął strategię, że będzie udawać tolerancyjnych i czekać aż ta fala minie. To może nas doprowadzić do sytuacji, którą mamy na Zachodzie. Reprezentanci tych ideologii seksualnych wejdą normalnym ludziom na głowę i zaszczują ich – stwierdził Krzysztof Bosak w rozmowie dla dodatku do „Rzeczpospolitej” „Plus Minus”.

Na pytanie, w jaki sposób to zrobią, jeden z liderów Konfederacji odparł, że za pomocą narzędzi prawnych.

– Za niektóre słowa można być dziś wyrzuconym z redakcji czy uniwersytetu, a nawet trafić do więzienia – podkreślił. Dodał również, że „mowa nienawiści” to w dużej mierze po prostu „ideologiczny kryptonim na konserwatywne i narodowe opinie”.

Witwicki próbował odwrócić sytuację i zapytał, co w przypadku, jeśli tzw. mowa nienawiści dotyczy chrześcijan.

– Ludzie obrażają się na tysiąc sposobów i wypowiadają tysiące nieprzychylnych sobie opinii. Psycholog Jordan Peterson zwraca uwagę, że rezygnując z możliwości wypowiadania przykrych osądów rezygnujemy w ogóle z dyskusji. Jako chrześcijanin czy narodowiec jestem codziennie obrażany i nie żalę się z tego powodu, bo ludzie mają prawo mieć różne opinie na mój temat. Póki nie jest to nękanie czy oczernianie, to nie widzę powodu by komuś zamykać usta – skwitował Bosak.

Tęczowa ideologia

W rozmowie pojawiły się także wątki dotyczące krytyki homoseksualizmu. Kandydat Konfederacji podkreślił, że „nigdy nie postulował krytyki ludzi homoseksualnych za ich skłonności”. Jak mówił, chodzi wyłącznie o aktywność homoseksualną i ruch LGBT, „który stara się zmienić moralność, prawo, kulturę i język, którym mamy o tym mówić”.

– Z punktu widzenia chrześcijanina homoseksualna aktywność jest czymś destrukcyjnym dla człowieka. Ruch LGBT prowadzi do deprawacji społecznej i my mamy moralny obowiązek sprzeciwić się temu. Dzięki temu sprzeciwowi wiele osób nie zostanie wciągnięte na złą życiową drogę – dodał Bosak.

Polskie wyzwania

Kandydat Konfederacji w prawyborach ocenił także wyzwania, przed którymi obecnie stoi Polska. – Polska stoi na historycznym rozdrożu. Osuwanie się w kierunku państwa coraz bardziej lewicowego jest całkiem realne. Państwa coraz bardziej niesuwerennego i coraz bardziej wytracającego swoją tożsamość kulturową. Wielkim wyzwaniem jest także przełamanie kryzysu demograficznego – zaznaczył.

Bosak przyznał również, że na cel pierwszej wizyty zagranicznej jako prezydent RP wybrałby Budapeszt.

– Premier Orban prowadzi politykę wielowektorową, którą my postulujemy, a Węgry są konserwatywno-narodowym punktem odniesienia w Europie – mówił.

Ze spraw wewnętrznych, na które zwróciłby uwagę w pierwszej kolejności, wymienił kwestię dostępu do broni.

– Złożyłbym projekt ustawy Fundacji Ad Arma w sprawie dostępu do broni. Uważam, to za skandal, że PiS kontynuuje lewicową politykę w tej kwestii – stwierdził Bosak.

Źródła: Plus Minus/nczas.com