NCZAS.TV Pogrzeb gen. Sulejmaniego NA ŻYWO. 50 osób zostało zadeptanych na śmierć [VIDEO + LIVE]

Tylko w NCzasTV relacjonujemy uroczystości pogrzebowe gen. Sulejmaniego. Do co najmniej 50 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych paniki, która wybuchła podczas uroczystości.

Na NczasTV można w czasie rzeczywistym oglądać uroczystości pogrzebowe gen. Sulejmaniego.

50 osób zadeptanych na śmierć

Do co najmniej 50 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych paniki, która wybuchła we wtorek na uroczystościach pogrzebowych generała Sulejmaniego. Pogrzeb odbywa się w rodzinnym mieście zamordowanego wojskowego Kerman na południowym wschodzie Iranu – podała agencja ISNA za biurem lokalnego koronera.

Wcześniej irańskie media, powołując się na szefa irańskich służb ratownictwa medycznego Pirhusejna Kuliwanda, podawały, że zginęło ponad 40 osób, a do szpitali trafiło co najmniej 213 rannych. ISNA nie podała nowych informacji o liczbie osób z obrażeniami.

Źródło: NCzasTV/PAP