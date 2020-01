Prawie 2 mln dolarów za rybę. Tuńczyk gigant sprzedany [VIDEO]

Tuńczyk gigant znalazł nabywcę. Właściciel Sushi Zanmai zapłacił za niego prawie 2 mln dolarów.

Ważący 276 kg tuńczyk gigant został sprzedany. Nabywcą rybiego monstrum jest Kiyoshi Kimura, właściciel sieci restauracji Sushi Zanmai.

Błękitnopłetwy tuńczyk będzie serwowany w restauracji sieci w Tsukiji. Do niedawna mieścił się tam największy na świecie targ rybny, ale w 2018 roku przeniesiono na sztuczną wyspę Toyosu.

Za tuńczyka giganta Kimura zapłacił 193,2 mln jenów, czyli ok. 1,8 mln dolarów. To drugi najwyższy wynik w historii aukcji.

– Jestem bardzo szczęśliwy, bo była to pierwsza aukcja w erze Reiwa – powiedział Kimura cytowany przez agencję Kyodo. Era Reiwa obowiązuje od maja 2019 roku, gdy cesarzem został Naruhito.

Poprzedni również należał do Kimura. W 2019 roku kupił on innego giganta, ważącego 278 kg tuńczyka, za 333 mln jenów, czyli ok. 3 mln dolarów.

Olbrzymi tuńczyk został złowiony przez rybaków z portu Oma w prefekturze Aomori na północy wyspy Honsiu.

Tuńczyk błękitnopłetwy jest japońskim przysmakiem. Jednak eksperci alarmują, że grozi mu wyginięcie, a populacja tego gatunku spadła o 96 proc. w porównaniu do czasów sprzed rewolucji przemysłowej.

Źródło: Gazeta.pl