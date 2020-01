Premier Finlandii chce, żeby obywatele pracowali tylko 24 godziny tygodniowo

Premier Finlandii chce wprowadzić w swoim kraju czterodniowy tydzień pracy. Co więcej, zdaniem socjaldemokratki, jej rodacy powinni pracować przez sześć godzin dziennie. 34-letnia Sanna Marin w grudniu zastąpiła 57-letniego Anttiego Rinnego, lidera Socjaldemokratycznej Partii Finlandii (SDP), który na początku podał się do dymisji.

– Wierzę, że ludzie zasługują na to by spędzać więcej czasu ze swoimi rodzinami. Potrzebują go więcej dla swoich ukochanych osób, na swoje hobby czy na inne aspekty życia, takie jak kultura – stwierdziła cytowana przez Daily Mail premier Finlandii Sanna Marin. Premier już od początku swojego urzędowania zapowiadała rewolucyjne zmiany na rynku pracy.

Obecnie Finowie pracują średnio po osiem godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu. Jednak już od pewnego czasu przez kraj przetacza się dyskusja na temat reformy tego systemu. W 2015 roku bowiem Szwecja wprowadziła czterodniowy tydzień pracy. Według niektórych badań, Szwedzi mają być dzięki temu szczęśliwsi, bogatsi i bardziej produktywni.

– To bardzo ważne by pozwolić Finom mniej pracować. I nie jest to kwestia kobiecego stylu zarządzania państwem, tylko lojalności wobec wyborców – stwierdziła członek gabinetu nowej premier, Li Andersson.

Na razie fiński rząd nie przygotował jeszcze konkretnego projektu ustawy. Sanna Marin chce się posunąć dalej niż władze Szwecji. Pomysł socjalistki zakłada bowiem jedynie 24 godziny pracy tygodniowo.

Polska lewica także skłania się ku skróceniu czasu pracy. W 2018 roku partia Razem Adriana Zandberga rozpoczęła zbiórkę podpisów pod ustawą skracającą tydzień pracy do 35 godzin. Jednak na tym koniec. Losy projektu „Pracujmy krócej” zakończyły się bowiem totalnym fiaskiem.

Co więcej, jednym z „kluczowych” argumentów lewaków z partii Razem było to, że Polacy… uprawiają coraz mniej seksu. Jak przekonywali, najczęstszym powodem takiego stanu rzeczy są „zmęczenie i stres wywołane pracą i codziennymi problemami”. Idąc tym tropem, Razem chciał w pakiecie do krótszego tygodnia pracy dorzucić obowiązkową edukację seksualną w szkołach i powszechny dostęp do antykoncepcji.

Polki i Polacy uprawiają coraz mniej seksu. Najczęstszy powód? Zmęczenie i stres wywołane pracą i codziennymi… Posted by Razem on Thursday, February 14, 2019

Z badań wynika, że jedynie 38 proc. Polaków popiera pomysł czterodniowego tygodnia pracy.

Źródła: Daily Mail/bezprawnik.pl/nczas.com