Prezydent Duda wyrolowany. W Izraelu głos dostanie m.in. naród sprawców Holocaustu. Przemówi również Putin

Lista mówców na jerozolimskich uroczystościach rocznicy wyzwolenia Auschwitz jest zamknięta – podają dziennikarze „Jerusalem Post”, którzy powołują się na instytut Yad Vashem. Głos dostanie m.in. naród sprawców Holocaustu. Przemówi również Putin. Andrzej Duda nie będzie miał prawa głosu.

Kto przemówi na Światowym Forum Holocaustu? M.in. przedstawiciele tego narodu, który za holokaust odpowiada. Głos dostanie również Putin, czyli prezydent kraju, który jako pierwszy przyłączył się do Niemiec.

Co z głową państwa, którego obywatele, różnego etnosu czy religii, najliczniej ginęli w Auschwitz? Andrzej Duda głosu nie dostanie. Można nawet powiedzieć, że ‚Duda” został wystrychnięty na ‚dudka’, ponieważ sam próbował zaszachować Izrael, ale mu to niespecjalnie wyszło.

„Dla mnie warunkiem koniecznym jest to, abym jako prezydent Polski mógł zabrać tam głos obok innych prezydentów, obok prezydenta Putina, obok prezydenta Steinmeiera, żebym mógł o cierpieniu Polaków, także polskich Żydów, polskich obywateli, mógł tam mówić, o stratach jakie ponieśliśmy w wyniku II wojny światowej, Holokaustu i tego w jaki sposób II wojna światowa na nas spadła, w jaki sposób została wywołana, abym mógł mówić o prawdzie historycznej, prawdzie, która niestety w ostatnim czasie jest zakłamywana” – mówił Duda w TVP INFO.

Kampania wyborcza uratowała nas od większego wstydu?

Reporter RMF FM Krzysztof Berenda informuje, że Andrzej Duda prawdopodobnie w ogóle nie zawita na uroczystościach w Izraelu. Możliwe, że przyczynkiem do tej słusznej decyzji są zbliżające się wybory. Gdyby nie one, to możliwe, że Duda pomimo wszystko by poleciał. Apetyt na reelekcję nie pozwala mu jednak przynosić Polsce wstydu w czasie prekampanijnym.