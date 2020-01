Brutalne pobicie dziennikarza „Wyborczej” w Warszawie. Sprawcami byli Azjaci

Pobicie dziennikarza w Warszawie stało się przedmiotem uwagi wielu mediów. Chodzi o Macieja Stasińskiego, który pracuje dla „Gazety Wyborczej”.

Pobicie dziennikarza w Warszawie miało miejsce kilka dni temu. We wtorek na komisariacie policji w Lesznowoli zostało złożone zawiadomienie w tej sprawie.

Prokurator Łukasz Łapczyński poinformował, że pobity zauważył na swojej posesji płonące fragmenty fajerwerków. Ktoś wystrzeliwał je z sąsiedniej działki.

– Jak wynika z jego relacji, na posesji przebywało sześć osób – najprawdopodobniej wszyscy to Azjaci. Podszedł do furtki, by zwrócić uwagę na nieostrożne obchodzenie się z fajerwerkami, gdyż w jego ocenie mogło to wywołać pożar. Doszło do rozmowy pomiędzy nim a częścią tych osób – powiedział prokurator dla TVP Info.

– Kiedy już udawał się w kierunku swojej posesji, podbiegło do niego kilka osób. Wtedy został uderzony co najmniej dwa razy pięścią w twarz, a kiedy upadł był kopany, w wyniku czego stracił przytomność – dodaje Łapczyński.

Dziennikarz trafił do szpitala. We własnym zakresie wykonał obdukcję, która znajduje się w aktach sprawy.

Postępowanie prowadzi Komisariat Policji w Lesznowoli pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.

– Trwają czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia – informuje prokurator.