Ilu Polaków chodzi do Kościoła? Episkopat podał dane. Za chwilę będzie u nas to samo co na Zachodzie

Ilu Polaków chodzi do Kościoła? Dane, które publikuje episkopat są zatrważające. Mniej niż połowa naszych krajan regularnie bierze udział we Mszy Świętej. Jeszcze mniej osób przyjmuje Komunię Świętą.

Polska ma na świecie opinię kraju katolickiego, ale jak jest naprawdę? Ilu Polaków chodzi do Kościoła? Okazuje się, że mniej niż połowa. Regularnie w coniedzielnej Mszy uczestniczy zaledwie 38,2 proc obywateli Polski. Komunię przyjmuje jeszcze mniej, bo zaledwie 17,3 proc.

Na wysokim poziomie wciąż utrzymuje się liczba dzieci uczęszczających na lekcje religii. 88 proc. uczniów bierze udział w takich zajęciach, ale nie oszukujmy się – często wynika to z ułożenia grafiku, lub braku czasu rodziców.

Dane opracował Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego i są one oparte na badaniach przeprowadzonych w 2018 r. Badania, które prowadzi się w tym roku, będą dostępne w 2021.

10 tys. parafi, dla niecałej połowy Polaków

„Annuarium Statisticum Ecclessiae in Polonia AD 2020” podaje, że w 2018 r. działalność duszpasterską prowadziło w Polsce 10 356 parafie katolickie.

7 proc. wszystkich parafii w Polsce stanowią zgromadzenia zakonne.

25 tys. księży

W Polsce posługuje ok 25 tysięcy księży. Najwięcej kapłanów jest na południu Polski, w diecezjach tarnowskiej czy krakowskiej, czym dalej na północ tym bardziej liczba księży spada.

Za chwilę będzie u nas to samo co na Zachodzie

Niska liczba osób biorących udział we Mszach Świętych jest alarmująca. Niedługo możemy mieć do czynienia z sytuacją podobną do tej na Zachodzie. Społeczeństwo polskie coraz bardziej świetczeje. Dzisiejsi ‚niepraktykujący’ i ich dzieci, jutro mogą być już niewierzącymi. Za tego rodzaju przemianą idą również zmiany kulturowe, na których zyskuje tylko i wyłącznie liberalna obyczajowo lewica.

Źródło: KAI