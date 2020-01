Janusz Korwin-Mikke: Nie możemy dać się wciągnąć w wojnę. Należy wycofać Polaków z Iraku [WIDEO]

Janusz Korwin-Mikke informuje, że Konfederacja złoży w Sejmie projekt uchwały ws. wycofania polskich żołnierzy z Iraku.

Polski rząd powinien działać z godnie z interesem narodowym

– Nie możemy dać się wciągnąć w wojnę na Bliskim Wschodzie i pozwolić USA, by obsadzały Polskę w roli współokupanta Iraku. Północnoatlantycki nie wymaga od polskich wojsk tego, żebyśmy brali udział w konflikcie w Iraku lub w Iranie. Polski rząd musi działać zgodnie z polską racją stanu i naszym interesem narodowym i trzymać nasze państwo jak najdalej od tego konfliktu – powiedział Korwin-Mikke podczas konferencji Konfederacji.

Rząd tańczy jak mu Trump zagra

– Tymczasem minister spraw zagranicznych, Jacek Czaputowicz, stwierdził dziś rano, że trzeba poczekać na oświadczenie prezydenta Trumpa. Po to by zobaczyć jak USA interpretują całą sytuację – chyba rządzącym sojusznik pomylił się ze zwierzchnikiem! Premier Morawiecki wprost przyznał, że co prawda „parlament iracki podjął uchwałę, że wojska NATO powinny opuścić ich ziemie. Jednak wraz z szefem NATO podjęliśmy jednak decyzje o pozostaniu w Iraku”. Czy to znaczy, że już ślepo godzimy się na uczestniczenie w tym konflikcie?! – pyta poseł Konfederacji.

Rząd okłamuje Polaków

– Musimy realizować politykę polską i dbać o interesy polskie, a nie interesy innych państw! I jeszcze raz podkreślamy, że rządzący wprowadzają Polaków w błąd, mówiąc o zobowiązaniach NATO w tej sprawie: zgodnie art. 6 Traktatu Północnoatlantyckiego, zasięg terytorialny NATO ograniczony jest do ataku na państwo sojusznicze w Ameryce Północnej, w Europie, na Oceanie Atlantyckim na północ od zwrotnika raka, w Turcji oraz byłych koloniach francuskich w Afryce Północnej. Nie nad Zatoką Perską, nie w Iraku, ani nie w Iranie! – mówi Korwin-Mikke.

Prezes partii KORWiN twierdzi, że PiS „chce ulec presji Amerykanów i wpędzić Polskę w wojnę na Bliskim Wschodzie, na co nie możemy się zgodzić”.