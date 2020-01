Katastrofa w Iranie! W Teheranie rozbił się ukraiński Boeing 737 ze 170 osobami na pokładzie [VIDEO/FOTO]

– W środę rano w międzynarodowym porcie lotniczym Teheran-Imam Khomeini rozbił się samolot ukraińskich linii lotnicznych Ukrainian International Arlines ze 170 osobami na pokładzie – podały irańskie media. Łączność z Boeingiem 737-800 została utracona po starcie.

– Po starcie z lotniska Imama Chomeiniego samolot spadł na ziemię pomiędzy miejscowościami Parand i Szahriar – poinformował w środę rzecznik agencji lotnictwa cywilnego Reza Dżafarzadeh .

Rzecznik dodał, że na miejscu katastrofy pracują już eksperci i śledczy w związku ze wszczęciem dochodzenia.

– Maszyna stoi w ogniu, ale wysłaliśmy już kilka ekip. Być może będziemy w stanie ocalić jakichś pasażerów – powiedział dla państwowej telewizji Pirhossein Koulivand, szef irańskiej agencji ds. sytuacji nadzwyczajnych i klęsk żywiołowych.

Nikt nie ocalał

Niestety okazało się, że wszyscy pasażerowie i cała załoga zginęli na miejscu.

Photos from wreckage of Ukrainian Airlines plane that crashed near Tehran with 170 aboard reveal it’s unlikely anyone survived https://t.co/DXXa10jZOk pic.twitter.com/wodslDkR65 — Daily Mail Online (@MailOnline) January 8, 2020

Samolot leciał do Kijowa – twierdzą irańskie media. Początkowo informowano, że na pokładzie znajdowało się 180 osób. Później władze lotniska podały bardziej precyzyjne dane.

A Ukrainian airplane thought to have at least 167 people aboard crashed after takeoff in the Iranian capital of Tehran, Iranian media reported. https://t.co/Thbha4HAx3 — NBC News (@NBCNews) January 8, 2020

Agencja Reutera podała, że powodem katastrofy były problemy techniczne zaraz po starcie. Jak dotąd nikt nie zna przyczyn wypadku.

Zapalił się w locie?

Reuters przypomina, że produkowany od późnych lat 90. Boeing 737-800 cieszy się reputacją dobrej maszyny w przeciwieństwie do nowocześniejszego Boeing 737 MAX. Model ten był bowiem unieruchomiony przez 10 miesięcy po dwóch głośnych katastrofach, do jakich doszło w ostatnich latach.

Pojawiło się też nagranie video, pokazujące, że samolot przed katastrofą zapalił się w powietrzu.

IRAN PLANE CRASH: – Ukraine Flight PS752 Took Off From Tehran – Crashed Minutes After takeoff – At Least 180 On Board – No Official Word On Casualties – Local Media Report It Crashed Due To Technical Issues – Video Captured The Plane On Firepic.twitter.com/CZpUCF6ETE — Global Breaking News (@GBNReports) January 8, 2020

Na razie służby nie znają tożsamości i narodowości pasażerów oraz załogi feralnego samolotu UIA.

Źródło: PAP