PILNE! Ostrzał bazy w Iraku, w której stacjonują Polacy [VIDEO]

Amerykańscy baza dziennikarze al-Asad została ostrzelana wieloma rakietami. Według amerykańskich dziennikarzy informację potwierdzili przedstawiciele armii USA.

W bazę trafiło co najmniej 6 rakiet, ale niektóre doniesienia mówią, że było ich nawet kilkadziesiąt.

Na razie brak informacji o ofiarach. W bazie położonej w irackiej prowincji Anbar niedaleko granicy z Syrią, przebywają także polscy żołnierze przebywający na misji w Iraku.

Irańska agencja Fars twierdzi, że rakiety zostały wystrzelone z Iranu.

#alasad base is being hit now with indirect fire, rounds are still coming in, about 30 so far, according to a military source #BreakingNews #Iraq

— Carla Babb (@CarlaBabbVOA) January 7, 2020