Podwyższyli nieznacznie emeryturę. Teraz muszą podnieść próg przy świadczeniu dla osób niesamodzielnych

– W związku z waloryzacją emerytur i rent planowane jest podwyższenie kryterium przy świadczeniu dla osób niesamodzielnych z 1600 zł do 1700 zł – powiedziała PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Obecnie o świadczenie uzupełniające w kwocie do 500 zł mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat. Musiały także być niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł.

Przy wypłacie dodatku obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Przykładowo, jeżeli suma obecnie pobieranych świadczeń wynosi 1200 zł, to przyznawano 400 zł świadczenia uzupełniającego. Z kolei jeśli suma świadczeń ze środków publicznych wynosi 1500 zł, to osoba uprawniona otrzymywała 100 zł.

Źródło: PAP