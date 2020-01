Polska co roku dopłaca 7 mld złotych do energetyki

Czy ceny energii w Polsce są nienaturalnie niskie? Eksperci sprawdzili ile Polska dopłaca do energetyki.

ClientEarth Prawnicy dla Ziemi i WiseEuropa zbadali wysokość państwowych dopłat na energetykę w Polsce. Okazało się, że co roku z budżetu do tego sektora trafia 7 mld złotych.

Łącznie w latach 2013 – 2018 z budżetu państwa i rachunków za energię dopłaciliśmy do energetyki ok. 45 mld złotych. Z tego aż 30 mld trafiło do energetyki konwencjonalnej.

– Dla porównania, za pieniądze, które trafiły do elektrowni węglowych można byłoby postawić w Polsce elektrownię jądrową, uważaną przecież za ekstremalnie drogą, lub dwie duże farmy wiatrowe na Bałtyku – podsumował wyniki Wojciech Kukuła z ClientEarth.

Z raportu ClientEarth i WiseEuropa wynika, że Polska przeznacza na wsparcie sektora energetycznego podobne sumy (w odniesieniu do wielkości PKB) co Niemcy czy Wielka Brytania.

Spore państwowe środki popłynęły np. do największej elektrowni w Polsce – Bełchatów. W 2019 roku było to aż pół miliarda złotych. To aż 10 proc. jej całkowitych przychodów.

Łącznie w latach 2013-2019 Elektrownia Bełchatów otrzymała ponad 2,5 mld złotych w formie bezpłatnych uprawnień do emisji CO2.

Źródło: Money.pl