Putin i Erdogan wydali oświadczenie ws. konfliktu USA – Iran

Prezydenci Rosji i Turcji, Władimir Putin i Recep Erdogan, wydali wspólne oświadczenie wzywające USA i Iran do „zachowania powściągliwości”.

Putin i Erdogan ostrzegają USA i Iran przed „nowym cyklem niestabilności”. Prowadzą do niego ostatnie działania tychże państw.

– Wyrażamy nasze zobowiązanie do złagodzenia obecnego napięcia w regionie i wzywamy wszystkie strony do działania w sposób powściągliwy i dyskrecjonalny oraz do priorytetowego traktowania dyplomacji – oświadczają obaj prezydenci.

Politycy wydali oświadczenie po szczycie w Stambule. Zainaugurowali nim rurociąg TurkStream. Prowadzi on rosyjski gaz do południowej Europy.

W środę w nocy Iran przeprowadził atak rakietowy na bazy amerykańskich wojsk w Iraku.

Źródło: BBC