Tak wyglądał irański atak na bazę USA w Iraku. Trump: wszystko jest w porządku [VIDEO/FOTO]

„Wszystko jest w porządku! Pociski wystrzelono z Iranu na dwie bazy wojskowe w Iraku. Trwa obecnie szacowanie ofiar i strat. Na razie jest dobrze!” – stwierdził prezydent USA.

Dodał, że Stany Zjednoczone mają „zdecydowanie najsilniejszą i najlepiej wyposażoną armię na całym świecie”.

Amerykański przywódca zapowiedział też, że w środę rano czasu miejscowego (po południu w Polsce) wystosuje oświadczenie.

W nocy z wtorku na środę czasu polskiego Iran przeprowadził rakietowy atak na dwie bazy wojskowe USA w Iraku. Trwa szacowanie strat; urzędnicy w Waszyngtonie informują, że nie ma na razie doniesień o ofiarach.

U.S. troops at Iraqi bases likely had warning before missiles launched by Iran struck, thanks to a facility devoted to detecting and providing alerts about launches, according to public documents and a fmr. senior intelligence official. https://t.co/HtpvvKC1Ef

— NBC News (@NBCNews) January 8, 2020