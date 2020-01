Wojciech Cejrowski upokorzył premiera Morawieckiego! „Sekretarka, laufer do załatwiania spraw bieżących”

Wojciech Cejrowski w ostrych słowach odniósł się do reakcji polskich władz na słowa Władimira Putina. Przypomnijmy, że Prezydent Rosji mówił o tym, że polski ambasador w III Rzeszy był „całkowicie zgodny z Hitlerem w jego antysemickich poglądach”.

Wojciech Cejrowski to jeden z najbardziej kontrowersyjnych polskich komentatorów politycznych. Swoimi niepoprawnymi politycznie i ostrymi wypowiedziami nie raz wprawiał w osłupienie. Tym razem skomentował reakcję polskich władz po słowach Władimira Putina.

Tą reakcją był list premiera Mateusza Morawieckiego, w którym ten odniósł się do wydarzeń sprzed i z okresu II Wojny Światowej, przypominając iż to Związek Sowiecki do spółki z III Rzeszą zaatakowali Polskę, a nie na odwrót.

Wojciech Cejrowski po prostu…porównał premiera do sekretarki. – Głowa państwa powinna odpowiadać głowie państwa, a nie sekretarka, bo premier to drugi w szeregu, wynajęty przez parlament laufer do załatwiania spraw bieżących, coś w rodzaju sekretarki – powiedział podróżnik.

