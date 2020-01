Wśród ofiar katastrofy samolotu w Teheranie nie ma Polaków. Podano narodowość ofiar. Przerażające nagrania [VIDEO]

Boeing 737 należący do linii lotniczych Ukrainian International Arlines rozbił się w środę rano po starcie z międzynarodowego portu lotniczego Teheran-Imam Khomeini w Iranie. Ambasada Ukrainy w Iranie poinformował, że katastrofa ta nie była aktem terroru. Jako przyczynę wskazano awarię silnika. Szef MSZ Ukrainy Wadym Prystajko oświadczył, że zginęło w niej 176 osób.

„Składamy kondolencje wszystkim rodzinom ofiar katastrofy samolotu pasażerskiego w Iranie. Wśród ofiar nie ma Polaków” – napisał w środę na Twitterze wiceminister spraw zagranicznych.

Także na oficjalnym profilu Ministerstwa Spraw zagranicznych RP na Twitterze pojawiła się informacja o tym, że na pokładzie samolotu ukraińskiego samolotu pasażerskiego, który rozbił się w Teheranie, nie było polskich obywateli. „Składamy kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia rodzinom i bliskim ofiar katastrofy samolotu pasażerskiego UA linii lotniczych w Teheranie” – napisało MSZ.

Wcześniej także ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że wśród ofiar katastrofy boeinga 737 ukraińskich linii lotniczych nie było obywateli polskich.

Szef ukraińskiej dyplomacji Wadym Prystajko poinformował, że większość osób, które zginęły w katastrofie, to obywatele Iranu i Kanady. Minister przekazał na Twitterze, że w katastrofie zginęło 82 Irańczyków oraz 63 Kanadyjczyków. Śmierć poniosło także dwóch pasażerów, będących obywatelami Ukrainy oraz dziewięcioosobowa ukraińska załoga.

Na pokładzie samolotu znajdowało się również dziesięciu obywateli Szwecji oraz czterech obywateli Afganistanu, trzech Niemców oraz trzech Brytyjczyków.

A Ukrainian Boeing-737 with more than 170 people from seven countries on board has crashed in Iran

The plane came down just after taking off on its way from Iran to Ukraine

It is thought there are no survivorshttps://t.co/GSBZ54blzp pic.twitter.com/LHmn1fvpp7

— BBC News (World) (@BBCWorld) January 8, 2020