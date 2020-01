Zawody roku 2020. Sprawdź kogo poszukują pracodawcy

Pierwszego stycznia wkroczyliśmy nie tylko w nowy rok, ale i w nową dekadę. Żyjemy w czasach niesamowicie dynamicznych. W związku z tym na rynku pracy zmieniają się realia i potrzeby. Jakie więc są najbardziej pożądane zawody 2020 roku?

Nowa dekada jest kolejną erą nowych technologii czy rozwoju biznesu. Jak podaje portal INNPoland.pl: „pomyli się ten, kto sądzi, iż jedynymi przyszłościowymi zawodami są prace związane z programowaniem czy inżynierią”. Zawody roku 2020 to kilka zaskoczeń. Pracodawcy mają dość skonkretyzowane cele.

Zwody związane z programowaniem są bezimiennie na na szczycie listy ich potrzeb. Zestawienie portalu businessinsider.com.pl, które wykonała firma StepStone wskazuje, że numerem jeden są specjaliści od IT, programiści i deweloperzy.

– Największe płace na rynku czekają branżę programistyczną oraz takie zawody, które w mniejszym lub większym stopniu będą łączyć IT. Dobitnym reprezentantem takiej „symbiozy” jest np. stanowisko konsultanta-wdrożeniowca – mówił dla INNPoland.pl dr hab. Paweł Korzyński, ekspert w dziedzinie zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego.

Na szczęście rynek jest otwarty również na tych, którym z branżą IT nie jest po drodze. – Zawody, na które firmy będą często zgłaszały zapotrzebowanie w 2020 roku, to przewiduję, że szczególną popularnością na rynku cieszyć się będą zawody analityczne oraz sprzedażowe. Chodzi tutaj m. in. o stanowiska analityka danych, analityka finansowego, analityka biznesowego czy przedstawiciela handlowego albo doradcy techniczno-handlowego.

– Intensywne poszukiwanie specjalistów z powyższych branż oraz obsadzanie tych stanowisk przez firmy wynikać będzie przede wszystkim z coraz większych możliwości w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych. Natomiast drugą przyczyną jest chęć ciągłego rozwoju biznesu – tłumaczył Korzyński.

Zestawienie StepStone wskazuje, że w roku 2020 pracodawcy będą zabiegać o przedstawicieli kierunków inżynieryjnych, technologicznych (biotechnolodzy, mechatronicy, technologowie produkcji), ale też content managerów, CRS project managerów, specjalistów ds. employer brandingu.